Леди в тренде: мама Наташи Королевой вышла на променад в рубахе, которая станет хитом следующего сезона

Похоже, что клетка не собирается сдавать свои позиции на модных подиумах. Особенно ярко она проявилась на рубашках. И если в прошлом и этом сезоне особой популярностью пользовалась крупная клетка в духе «одежды лесоруба», то в скором будущем в моду войдет рисунок, состоящий из тонких перекрещенных линий. Об этом рассказал на своем YouTube-проекте Rogov live стилист Александр Рогов.

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Он заметил, что эти рубахи носили многие, и он сам тоже, в детстве. А теперь их включили в свои коллекции многочисленные модные дизайнеры. Они предложили носить их женщинам с вычурными юбками, блестящими, возможно, расшитыми пайетками.

Людмила Порывай, мама певицы Наташи Королевой, засветилась на прогулке со старшей дочкой Ириной Осауленко как раз в такой рубахе. Правда примерила ее ведущая не с юбкой, а с трендовыми «рваными» джинсами, накинув поверх зеленого топа. Любопытно, что родственницы выбрали одинаковые слипоны, которые, наряду с балетками, вновь стали актуальными.

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