«Такая хорошенькая!»: Цымбалюк-Романовская в цветочном платье на бретелях красиво позировала на сеновале

Виталина Цымбалюк-Романовская посетила в Калужской области город Тарусу, расположенный на берегах Оки. Живописность этого местечка в свое время пришлась по вкусу многочисленным писателям, которые приезжали сюда и творили свои бессменные произведения.

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Здесь часто отдыхали летом Марина Цветаева, Константин Паустовский, которого нередкого навещал молодой Булат Окуджава. Вдохновилась очарованием местной природы и экс-жена Армена Джигарханяна.

«Приехали. Самое красивое место», — написала она про Тарусу в своем микроблоге.

Цымбалюк-Романовская, облаченная в цветочное платье пламенного оттенка на бретелях, запечатлелась на сеновале. А ее лучезарная улыбка очаровала многих почитателей.

«Виталиночка, какая чудесная фотография! Ощущается аромат сена. Представляю, как приятно там находиться», «Какое летнее и атмосферное фото!», «На стоге сена лучший отдых! Виталина, вы хороши в любом образе!», «Какая же вы красоточка, Виталина, фото — просто на обложку журнала», «Виталина, вы просто огонь! Сарафан — супер!», «Ну просто источник радости! Вся светится от счастья!», «Такая хорошенькая Виталина! Фотка — прелесть!», «Девушка-лето! Очень классно смотритесь, нежная, милая и очень красивая! Здоровья и любви вам, будьте счастливы всегда!» — восхитились снимком фолловеры Виталины Цымбалюк-Романовской.

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