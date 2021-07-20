«Моя первая, огромная»: Яна Кошкина похвасталась двухэтажной квартирой

Актриса Яна Кошкина призналась, что очень счастлива стать обладательницей собственного жилища в Москве.

Красавица-актриса Яна Кошкина в эти дни чувствует себя самой счастливой. Повод для этого прекрасный. Яна Кошкина стала обладательницей новой квартиры в Москве.

О приобретении звезда рассказала в Instagram.

«Счастливая и без фотошопа! Моя первая, огромная, двухэтажная…, как и мечтала. Начинаю ремонт и принимаю поздравления. Предлагайте идеи дизайна», — обратилась Яна Кошкина к подписчикам.

Публикацию звезда сопроводила снимком, на котором запечатлена в своей квартире. Стены совершенно голые, кое-где виднеется кирпич и гипсокартон. Яна Кошкина в доказательство того, что квартира в двух уровнях, сумела выстроить кадр таким образом, чтобы заснять себя на первом и втором этаже сразу.

Поклонники принялись поздравлять Яну Кошкину с предстоящим новосельем.

«Поздравляю, Яночка!», «Ооо, запасайтесь терпением на ремонт», «Как круто, поздравляю, дорогая моя!», «Ура, поздравляю!», «Как красиво», «Яночка, какая вы молодец! С предстоящим новосельем вас», — высказываются в Сети.

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