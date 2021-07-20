Хорошо для фигуры: Лиза Галкина по примеру мамы облачилась в стильное платье в полоску

Алла Пугачева любит этот актуальный принт и нередко выбирает наряды именно с ним.

В этом сезоне полосатый принт вновь в тренде. Впрочем, как рассказал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале, этот рисунок становится актуальным в той или иной степени каждое лето. Поэтому одежда с ним — неплохое вложение средств, рассчитанное на несколько лет вперед.

Полоска, кроме своего внешнего шарма, обладает еще одним приятным качеством — она способна визуально корректировать фигуру. Горизонтальная — расширять, а вертикальная — сужать формы.

Достоинствами полосатых нарядов в полной мере пользуется Алла Пугачева, в модном арсенале которой имеется далеко не одна вещь с данным принтом: от брюк до платьев. Но, как оказалось, полосатую одежду любит и ее младшая дочь Лиза Галкина. Девочка выбрала платье-халат с воротником стойкой, короткими рукавами и белым поясом.

«Ну копия мамы», «Маленький ангелочек», «Красавица», «Какая модница», — восхитились Лизой Галкиной ее поклонники в фан-аккаунте юной звездочки.

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