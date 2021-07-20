ЭКО и неудачные попытки сурматеринства: через что пришлось пройти Рудковской, чтобы родить малыша

Осенью прошлого года Яна Рудковская в четвертый раз стала мамой.

46-летняя Яна Рудковская в сентябре прошлого года в очередной раз стала мамой. Малыша Арсения ей выносила суррогатная мама, о чем звезда сразу рассказала широкой публике.

Как оказалось, за видимой простотой подобного способа появления ребенка на свет скрывается 4 года выматывающих попыток зачать его при помощи ЭКО и прививания эмбриона сурмамам.

Два года Яна Рудковская прокалывалась гормонами, пережив восемь стимуляций, чтобы получить яйцеклетки.

«Я надувалась, как шарик, — будто каждый день выпивала литр алкоголя. Тренер по фитнесу недоумевала: как же так, если мы столько занимаемся?» — рассказала она Vogue.

В итоге доктор предложил знаменитости больше не мучить себя из-за огромного стресса, который испытывал ее организм. После этого она решилась на суррогатное материнство, которое тоже затянулось на два года — эмбрионы дважды не приживались. Когда речь зашла о попытке номер три, и Яна Рудковская, и ее муж Евгений Плющенко решили — она будет уже последней, независимо от результата.

Но, видимо, Арсению все-таки суждено было появиться на свет. Сейчас продюсер испытывает к мальчику те же чувства, что и к остальным сыновьям (а их у нее четверо). И не скрывает, что осознала себя его настоящей матерью лишь спустя пару недель.

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