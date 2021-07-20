«Она мечтала построить дом»: кто родил сына Рудковской и сколько ей заплатили за это

20 сентября 2020 года Яна Рудковская стала счастливой мамой малыша Арсения. Ребенок родился от сурмамы, чего знаменитость никогда не скрывала.
Изданию Vogue звезда призналась, что заплатила суррогатной маме 2 миллиона рублей за услугу.
«Она мечтала купить дом. Муж ее в этом стремлении поддерживал», — поведала жена Евгения Плющенко.
До Арсения нанятая женщина уже дважды становилась суррогатной мамой. И это было обязательным условием для Яны, которая сильно переживала, что ей могут не отдать ребенка. По ее словам, в Барвихе ходит легенда — дескать, одна из местных жительниц полгода судилась за своего малыша с сурмамой, которая внезапно передумала выполнять условия контракта. Отвоевать ребенка получилось с огромным трудом.
Женщину, которая выносила Яне Рудковской наследника, продюсер и ее муж так и не увидели, хотя им это предлагалось сделать. Они не захотели лишний раз светиться и привлекать внимание мошенников. Специально для сурмамы пара арендовала квартиру возле клиники, оплачивая абсолютно все, от анализов до качественного творога. Известно, что суррогатная мама — жительница одного из российских регионов. Какого именно — Рудковская рассказывать не стала.