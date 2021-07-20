«Я никогда не делал каблучок побольше»: Валентин Юдашкин заговорил о комплексах из-за маленького роста

Именитый художник-модельер и глава собственного Дома моды Валентин Юдашкин стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ведущий проекта Вячеслав Манучаров поинтересовался у Валентина Абрамовича, по какой причине он выбрал профессию, связанную с переодеванием людей. Не толкнули ли его на это какие-либо собственные комплексы.

«Комплексы? – переспросил Валентин Юдашкин. — Никогда их не было вообще. Рост? Я всегда выходил с манекенщицами, и мне было до одного места. Скажем честно. Я никогда не делал каблучок побольше, главное, чтобы было удобно».

Единственное, по поводу чего переживал Валентин Абрамович в свое время, это лишний вес, из-за которого под камерами он казался гораздо больше, чем был на самом деле.

«Ну, наверное, я мог поправляться. Нервничал. Я был настолько популярен тогда, каждый мой выход был звездным, и я никогда не ел. Сейчас я по 2-3 пирожных каждый день ем и смотрю – не поправился. Я столько в жизни никогда не ел, как сейчас», — поделился Валентин Юдашкин.

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