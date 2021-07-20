Жестоко избили: сына Стаса Пьехи госпитализировали с многочисленными травмами

Семья певца стала жертвой нападения со стороны соседей по коттеджному поселку. В результате сын Пьехи Петя получил сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Стас Пьеха является популярным артистом и выпускником «Фабрики звезд». Внук певицы Эдиты Пьехи редко рассказывает о личной жизни. Он был женат на модели Наталии Горчаковой, но они расстались. Однако девушка воспитывает сына артиста Петра. Мальчику не так давно исполнилось семь лет, с чем его трогательно поздравил папа. Стас старается участвовать в воспитании наследника.

Однако на днях с ребенком произошло ужасающее событие. На него напала соседка в коттеджном поселки и жестокого избила. Выяснилось, что Наталия вместе с сыном и другими родственниками отдыхала в поселке Рощино под Петербургом. Мальчику нравилось гулять по лесу и грать на природе.

Соседкой их стала жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. сын Пьехи подружился с одним из малышей, но матери ребенка это не понравилось. Она потребовала, что с Петей ее дети не общались. Мальчик обиделся и карандашом проткнул чужой надувной бассейн.

«Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», — поделились очевидцы.

В итоге дело закончилось вызовом полиции. Соседка оскорбляла окруживших ее людей. Следователям она заявила, что сама стала жертвой насилия и утверждала, что у нее поврежден позвоночник. Однако при каких обстоятельствах она пострадала, не уточняется.

Сын Пьехи был доставлен в больницу с бабушкой. Сам певец обратился за помощью к адвокату Сергею Жорину, который заявил, что они будут добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью.

Маленький Петя тем временем проходит обследование в больнице Санкт-Петербурга. Медики обнаружили у него множество травм, включая: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, ушиб бедра. Отмечает, что мама ребенка находится в шоке после случившегося, об этом пишет «СтарХит».

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