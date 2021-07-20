«Кто сказал, что я не красавица?»: Анита Цой показала, как выглядит в парике и без него

Недавно Анита Цой решилась предстать перед журналистами без парика на фестивале «Славянский базар». Фото певицы в необычном имидже появилось в ряде СМИ, вызвав волну обсуждений в Сети.

Армия почитателей артистки разделилась на два противоборствующих лагеря – одни говорили, что стрижка очень идет Аните, другие предлагали звезде больше не выходить на люди в таком виде. При этом сама Цой, похоже, комплексами не страдает. В личном блоге она отреагировала жизнерадостным видео, где показала себя в ярком парике с синими локонами и без него – какая есть. При этом певица весело напевала:

«Кто сказал, что без парика я не красавица? По-моему, очень даже! Мне это нравится! Кто сказал, что в парике я не красавица? По-моему, мне парик идет, мне это нравится!»

Почитатели Аниты Цой с воодушевлением отреагировали на креативный поступок своей любимицы.

«Мальвина! Так идет тебе парик, Аниточка! Красавица, красавица!», «В любом виде красавица, обожаем, ценим и любим, и гордимся», «Красотка везде и во всем», «Лучшая! Вы у нас всегда самая красивая!», «Главное быть в хорошем настроении!» — откликнулись фолловеры.

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