Юдашкина в трендовых бермудах из разбеленно-голубого денима и кипенно-белом топе предстала на острове Корфу

Светлые тона традиционно носят летом, поскольку они не притягивают к себе солнце и в них не так жарко, как в темных оттенках. Однако есть у этих одеяний и другое преимущество — они неизменно освежают образы, делают их более торжественными и оказывают визуальный омолаживающий эффект.

больше по теме Стройнит и молодит: Рогов показал летний жакет для полных возрастных дам с освежающим эффектом Его стилист приобрел для своей мамы Любови Анатольевны.

Об этом рассказал ранее стилист Александр Рогов в эфире программы «Шоп-контент» на канале YouTube Rogov live. В качестве примера он подобрал лук для своей мамы Любови Анатольевны. Эффект превзошел ожидания родительницы! Она обратилась к зрелым телезрительницам и попросила их не бояться светлых оттенков, обязательно включая их в свои повседневные образы.

Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина 62-летняя Марина Юдашкина, похоже, отлично знает об эффекте, который оказывают светлые одеяния на внешность, ведь в ее гардеробе немало таких вещей. Вот и на острове Корфу на Крите знаменитая блондинка предпочла образ именно освежающего колора. Она примерила полуоблегающий топ кипенно-белого цвета и трендовые бермуды из разбеленно-голубого денима. Эти шорты, как заверила ранее Эвелина Хромченко, крайне модны в текущем сезоне.

Смотрите также