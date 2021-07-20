Перенесшая выкидыш певица Холзи впервые стала мамой

19 июля стало известно о том, что американская поп-певица Холзи впервые стала мамой. 26-летняя артистка опубликовала в Instagram фотографии с новорожденным ребенком на руках и сообщила, что успешные роды прошли еще 14-го числа. Она также не стала скрывать пол и имя малыша. Сына звезды зовут Эндер Ридли. Его отец — турецкий актер и режиссер Алев Айдын тоже запечатлен на фото.

Стоит отметить, что история становления мамой у певицы довольно сложная. Холзи забеременела еще во время тура в поддержку своего дебютного альбома Badlands, но в июле 2015 года, накануне концерта у нее случился выкидыш. Несмотря на произошедшее, девушка вышла на сцену и спела для зрителей. Об этом инциденте стало известно только на следующий год — тогда звезда сообщила, что выносить ребенка ей помешал напряженный рабочий график.

В 2018 году певица заморозила свои яйцеклетки из-за страха остаться бесплодной в результате гинекологического заболевания. Но в итоге ей удалось родить естественным путем от своего возлюбленного.

Добавим, что настоящее имя Холзи — Эшли Николетт Франджипани. Свою музыкальную карьеру она начала в 2014 году, в возрасте 17 лет. Ее песни становились саундтреками к фильмам «Белоснежка и Охотник – 2» и «На пятьдесят оттенков темнее».

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