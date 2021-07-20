«Мы все уходим. Я к этому отлично отношусь»: Валентин Юдашкин заговорил о своем преемнике

Известный модельер Валентин Юдашкин во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым затронул тему своего постепенного отхода от дела всей жизни. Именитый дизайнер спокойно относится к тому, что его место со временем займет другой человек.

«Мы все уходим. Мы все не будем интересны. Я к этому отлично отношусь, но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше», — сказал Валентин Юдашкин.

Модельер признался, что если бы увидел такого человека в своем окружении, то непременно начал бы готовить его. Сейчас Валентин Юдашкин как раз занят поисками преемника.

«Мы смотрим или у нас, или я привезу откуда-нибудь, — поделился Валентин Абрамович во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Это должен быть профессиональный человек, понимающий, чем он занят. Я хочу, чтобы пришел человек, который умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано. Не копировать — это исключено. Он все равно не будет такой, как я, никогда. Нужно, чтобы он нашел ноты, на которые я его вдохновил, и создал свое».

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