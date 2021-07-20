«Началось с того, что ты забеременела»: Ивлеева впервые рассказала, почему рассорилась с Галич

Закадычные подруги, тусовщицы и создательницы совместных вайнов Ида Галич и Настя Ивлеева два года хранили гробовое молчание по поводу холодка, появившегося в их отношениях. Девушки перестали появляться вместе на светских мероприятиях, в Сети, да и в принципе дружить. Поклонники долго ломали над этим голову, однако вопрос снялся, когда ведущая «Орла и решки» появилась на YouTube-шоу своей экс-подруги «Есть вопросики».

Программа была построена на вопросах обычных прохожих, которых Ида опросила на улице. И, прежде всего, людям стало интересно, какая кошка пробежала между ней и Настей.

Знаменитая блондинка не стала скрывать, что именно из-за нее их дружба превратилась в пепел.

«Все началось с того, что ты забеременела. В какой-то момент я потеряла нить нашего общения. Мне было трудно перестроиться с этого «хоп-хэй-ла-ла-лэй» в ту подругу, которая понимает все эти тихие, скромные времена, которые настали в твоей душе», — призналась Настя Ивлеева.

По ее словам, ей просто стало скучно, ведь на смену тусовкам неожиданно пришли предложения спокойно побеседовать за чашечкой чая. По словам ведущей, она просто сбежала от отношений, которые необходимо было перестраивать на новый лад. По сути, поступила, как мужик, который узнал, что у его женщины будет ребенок и испарился в никуда.

Растроганная Ида Галич не стала скрывать, что сильно обиделась на подругу, ведь в какой-то момент ей необходима была ее поддержка, а та заявила, что ее теперь интересует другая компания. Однако зла больше решила не держать.

«Настя, ребенок уже вырос! Возвращайся в семью!» — сказала Галич Ивлеевой.

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