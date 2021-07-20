«Вот я – артистка без театра»: Евдокия Германова объявила об уходе из «Табакерки»

Театр, в котором Евдокия Германова прослужила больше трех десятков лет, не продлил с ней контракт.

Московский театр Олега Табакова не продлил контракт с 61-летней актрисой Евдокией Германовой, которая пришла сюда работать в 1987 году.

О том, что она покидает родные стены, Евдокия Алексеевна, сообщила лично.

«Мои хорошие, вот я — артистка без театра. Не пугайтесь, не рефлексируйте, потому что я абсолютно спокойна. Мне удалось так построить разговор, что театр остался с ощущением, что я в любой ситуации его надежная опора. Это важно… По сути, ничего за последние 15 лет не происходило, я получала зарплату и так и далее. Я оказалась театру не рентабельна, как и предполагала. Это ни в коей мере меня не оскорбило, не унизило», — поделилась Евдокия Германова.

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Актриса добавила, что и в ближайшие годы ей вряд ли что-то могут предложить в «Табакерке». Понимая это, она уже некоторое время назад начала подыскивать работу на стороне.

«Зная, что я где-то на стороне как-то подкармливаю себя, они со спокойной душой не продлили за мной контракт», — цитирует Евдокию Германову «МК».

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