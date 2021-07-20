«Оля — не дура. Она понимает свою цену»: Пригожин высказался о контракте Бузовой во МХАТе

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина объяснила, почему еще не подписан новый контракт с Ольгой Бузовой. А Иосиф Пригожин посчитал, что гонорар в 234 тысячи рублей для артистки слишком маленький.

Ольга Бузова умеет привлекать к себе внимание. Этим летом она то и дело удивляла общественность заявлениями о новой работе. Сначала девушка сказала, что станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу, но оказалось, что арбитром она стала для рекламного ролика. Потом телеведущая объявила, что сыграет во МХАТе. Ей доверили роль в новой постановке «Чудесный грузин».

Ранее Бузова успешно сыграла в театре. Билеты на постановку были распроданы за считанные дни. Девушка получила по контракту около 447 тысяч рублей за свою работу. Теперь она находится на съемках нового проекта в Африке. Однако в СМИ появилась информация, что театр намерен подписать с ней новый контракт и за участие в двух спектаклях звезда получит более 230 тысяч рублей.

Эта информация всколыхнула общественность. Высказался о контракте Бузовой во МХАТе даже муж Валерии, Иосиф Пригожин.

«Огромное количество гениальных, талантливых молодых студентов выходят каждый день из театральных вузов и не могут получить работу. Оля — одна из тех, кто сумел добиться успеха, не обладая уникальными театральными способностями. Кого можно в этом винить? Когда официальные площадки, театральные или телевизионные, показывают таких людей, это значит, они их уже «легализовали», — высказался он.

По мнению продюсера, в наше время уже никого не интересует талант человека, так как хайп вышел на первое место. Иосиф отметил, что многие тиктокеры не обладают гениальностью и даже не умеют образования, но зарабатывает огромные деньги.

«Оля — не дура. Она понимает свою цену. Корень зла не в них (звездах), а в тех, кто готов их „легализовать“, делать их символом. МХАТ сейчас выживает, поэтому и купил себе Бузову. ˂…˃ Оля делает свое дело. Она молодец. Она должна стоить миллион, а не 230 тысяч», — пришел к выводу Пригожин.

Тем временем, пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина отреагировала на новость о новом контракте с Бузовой. Она подчеркнула, что он пока не подписан, но не из-за того, что девушка больше не будет играть в спектакле, а просто пока сезон еще не начался.

«Контракт с приглашенными артистами подписываются в любое время. Пока не подписан, поскольку театр находится в межсезонном отпуске», — рассказала Мусина-Пушкина Пятому каналу.

Новые спектакли с Бузовой намечены на 17 и 18 сентября, пишет ФАН. Однако точная информация будет уже ближе к началу театрального сезона.

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