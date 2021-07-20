«Обед под чтение»: подросший сын Собчак в кепке и клетчатой рубахе отметился с папой в кафе

Максим Виторган, общаясь с Платоном, исключил гаджеты и погружение в Интернет.

Максим Виторган отметился в кафе с сыном Платоном от бывшей жены Ксении Собчак. Трехлетний мальчик был облачен в динамичный образ с актуальной клетчатой рубахой и бейсболкой. Малыш заметно подрос и выглядел серьезным.

Впрочем, было от чего — отец развлекал его совсем не легкомысленным занятием, чтением и беседами. Как все происходило, Максим Виторган показал в личном блоге.

«Обед под чтение. Никаких гаджетов и мультиков за столом», — прокомментировал артист.

Книга для малыша была выбрана тоже отнюдь не легкомысленная — о детстве знаменитостей из прошлого: политиков, музыкантов, первооткрывателей, писателей и других. Оказалось, что Платон вовсе не против столь полезной литературы. Как рассказал его папа, мальчик не только внимательно слушал, но и задавал ему много вопросов.

«В общем, полезно и для слушающего, и для читающего», — резюмировал Максим Виторган.

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