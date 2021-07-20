«Такие роли попадаются нечасто»: Людмила Чурсина объяснила популярность своей героини Анфисы из «Угрюм-реки»

Двадцатого июля свой юбилей отмечает одна из самых красивых актрис нашей страны, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Звезде советских фильмов исполнилось восемьдесят лет.

Идут годы, а зрители до сих пор пересматривают картины с участием Людмилы Алексеевны. Один из фильмов — «Угрюм-река», в котором Чурсина сыграла Анфису Козыреву, — может по праву считаться культовым. Людмила Алексеевна снялась в нем 27-летней девушкой. Успех сериала объясняется качественным сценарием и филигранной работой режиссера Ярополка Лапшина.

«Такие роли и такой сценарий, как «Угрюм-река», попадаются не так часто. Хотя я всегда, даже к самой маленькой роли, готовилась. В героиню нужно влиться, чтобы в фильме выразить не только чувства героини, но и свои», — поделилась Людмила Чурсина.

К своему возрасту и былой популярности юбилярша относится спокойно и по-философски.

«Пройдет еще лет 10, и забудут сегодняшних героев экрана, как когда-то забыли героев космоса. «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности Земли». Время, как говорится, это песочные часы, которые поворачиваются и засыпают песком все, что было. Это естественный процесс, к которому нужно относиться философски», — цитируют Людмилу Чурсину «Аргументы и факты».

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