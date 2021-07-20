«Маша была в шоковом состоянии»: Поплавская – о дочери Табакова после откровений Прокловой

Актриса Яна Поплавская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыла неизвестные ранее детали, что творилось в семье ее коллеги Марины Зудиной после откровений Елены Прокловой о домогательствах.
«Когда всплыла эта история с Табаковым, то Зудина благодарила меня за поддержку. Ее дочь Маша была в шоковом состоянии. Человек не вправе озвучивать такие вещи, когда отсутствует вторая сторона. Человека нет. Ответить он не может. Я сказала тогда четко: «Ее все хотят, но все ненавидят».
Как отметила Поплавская, если уж Проклова такая правильная, то почему за все годы своей жизни так и не создала благотворительный фонд женщинам, которые подверглись насилию. «Тогда я бы хоть как-то поняла ее действия. И женщины, и мужчины порой сталкиваются с проявлением гипервнимания. Кому-то нравится, кому-то нет. Это все за гранью», — заметила актриса.
Напомним, что несколько месяцев назад в студии программы «Секрет на миллион» Елена Проклова заявила о домогательствах к ней со стороны известного актера. Ей тогда было всего 15 лет. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла именно об Олеге Табакове, который уже ушел из жизни.