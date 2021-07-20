«Чистота, совесть и обязательность»: Чурсина рассказала, какие жизненные уроки преподали ей родители

В день своего 80-летия народная артистка вспомнила о непростом, но добром советском детстве.

20 июля Людмиле Чурсиной исполнилось 80 лет. В этот день народную артистку поспешили поздравить многочисленные поклонники по всему постсоветскому пространству. Не обошелся без теплых слов в адрес народной любимицы и Владимир Путин, опубликовав их на сайте Кремля. Есть там и такие строки:

«Ваша биография служит достойным примером для всех, кто решил посвятить себя служению искусству, российской культуре».

Про свое прошлое, непростое, но светлое, с хорошими людьми рядом, Людмила Алексеевна заговорила в свой юбилей. Корреспонденту издания «Аргументы и факты» она поведала — все то доброе и светлое, что в ней ей есть, и за что ее любит публика — это прямая заслуга ее родителей.

«Они мне привили человеческие качества: чистота, совесть и обязательность. Для меня это и по сей день важнейшие понятия. У Булата Окуджавы есть песня со словами: «Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство». И заканчиваются они: «Может, и не станешь победителем, но зато умрешь, как человек». Для поколения моих родителей вот это «быть человеком» очень важным было. Особенно после войны, а потом и в послевоенные годы, когда все жили небогато, в коммуналках. И люди как-то уживались благородно, достойно. И не только в квартирах, но и во всех республиках», — рассказала Чурсина.

Актриса вспомнила, что в Советском Союзе существовала настоящая дружба народов. В детстве ей удалось пожить в самых разных уголках страны: в Тбилиси, в Батуми, на Чукотке, на Камчатке, в Средней полосе. Позже благодаря актерской работе повидала Урал, Сибирь, Прибалтику.

«И знаю точно: всегда, оставаясь человеком внимательным, добрым, отзывчивым, ты получишь такой же отклик», — заметила Людмила Чурсина.

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