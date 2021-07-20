«Никто не знает, что у человека в голове»: Поплавская отреагировала на слова Прокловой в свой адрес

Актриса Яна Поплавская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на обидные слова коллеги Елены Прокловой в свой адрес.

«Это смешно. Думаю, когда нечего сказать, то она придумывает такие вещи. Мы общались с ней раньше как обычные люди, как коллеги. Никто не знает, что у этого человека в голове. Эта история Прокловой вызвала у меня шок. Да не только у меня. Люди были потрясены».

Яна Поплавская

Как призналась Поплавская, у них с Прокловой даже есть общий чат в «Ватсапе», где они раньше поздравляли друг друга с православными праздниками. «Мне и в голову не могло прийти, что человек в таком возрасте подобное скажет. Мне известные актрисы прислали ссылки о ее безумных походах на телевидение. Когда я увидела, то была потрясена. Все любовники Прокловой не затаскивали ее в постель. Она была уже взрослой женщиной на тот момент. Рассказывать от кого она беременна, когда живы жены, дети, внуки. Понимаете, о ком я говорю. Я не могу передать, какой у меня шок», — заметила Поплавская.

Ранее Елена Проклова на одном из шоу обронила фразу в адрес Поплавской. «Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» — вопрошала актриса.

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