Мама – лучшая игрушка: Кудрявцева показала, как забавляется дома с дочкой

Маленькая Маша очень привязана к родительнице и предпочитает свободное время проводить рядом с ней.

Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой — Машенька — растет любознательной и смышленой малышкой. Обычно ей не сидится на месте, она с удовольствием катается на велосипеде и самокате возле дома, придумывает разнообразные игры, поет, танцует. Однако даже на детей иногда наваливается хандра.

Именно в таком настроении ведущая сняла свою наследницу для своих фолловеров. В кадре девочка восседает в плетеном кресле на террасе дома и развлекается тем, что ощупывает собственный рот, а также волосы и веки. Лера Кудрявцева попыталась придумать дочке занятие.

«Баба Маша, на самокате поедешь? Покатайся, чего сидишь как бабушка?» — возмутилась знаменитая блондинка.

Малышка категорически отказалась поменять свою позицию, буркнув маме в ответ: «Нет».

Однако, судя по всему, Лере Кудрявцевой все-таки удалось растормошить дочь. Правда, для этого ей самой пришлось побыть в роли игрушки. Маша уселась на колени маме и стала «примерять» резинку для волос на ее губы. Стоит отметить, что ведущая терпеливо вынесла все «пытки» от дочки со своим лицом.

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