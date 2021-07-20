«Тихий шик»: Навка элегантно подала фигуру в костюме оригинального кроя с асимметричной застежкой

Татьяна Навка отметилась в Петербурге для работы над новым проектом.

Татьяна Навка сообщила своим поклонникам, что занята в новом проекте, который никак не связан с фигурным катанием. Подробностей фигуристка раскрывать не стала, но отметила, что он имеет отношение к детям и образованию. А место его реализации — Санкт-Петербург.

Звезда запечатлелась в Северной столице, представ в необычном брючном костюме яркого оттенка, подчеркивающим фигуру. Татьяна Навка не стала утяжелять свой образ дополнительными деталями, что, по мнению стилиста Эллы Маковей, было абсолютно верным решением.

«Фигуристка позирует в брючном костюме малиново-красного цвета. Образ, безусловно, работает на стройность и утонченность фигуры Татьяны. Монохромная вертикаль, четкая линия плеча, приталенность жакета, а также длина брюк, закрывающих каблук-шпильку и остроносые лодочки. Удлиненный жакет оригинального кроя с ассиметричной застежкой задает характер всему образу. Отсутствие контрастных деталей (ремня, пуговиц, пряжек) также является знаковым элементом, тем самым «тихим шиком», о котором так много говорят в последнее время», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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