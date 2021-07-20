Как составить дорогой образ в стиле Gucci с дешевыми «рваными» джинсами, рассказал Рогов

Александр Рогов на своем YouTube-проекте Rogov live поделился несколькими лайфхаками. Во-первых, стилист посоветовал модницам не игнорировать масс-маркеты, где можно с успехом найти вещи, которые выглядят стильно и дорого. В частности, ведущий уверен, что джинсовые наряды здесь часто ничем не уступают по качеству, чем в брендовых бутиках.

Во-вторых, Александр рекомендовал женщинам заглядывать в мужские отделы, где те же джинсы можно приобрести на порядок дешевле. При этом внешне они ничем не будут отличаться.

Во время записи шоу Рогов нашел такие брюки из денима — актуальные «рваные», всего за 2500 рублей. И рассказал, как составить с ними роскошный лук в стиле Gucci.

«Наденьте кружевную бузу с бантом, какие-то кресты и вот такие «драные» джинсы», — объяснил ведущий.

Также фэшн-эксперт посоветовал женщинам приходить в мужские отделы за рубашками. К примеру, этим летом актуальны легкие варианты в клетку будто бы с оторванными рукавами. Их Рогов посоветовал носить с короткими шортами в стиле 70-х и косухой.

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