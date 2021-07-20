«Все кончается когда-то»: Федор Добронравов высказался после окончания работы над «Сватами»

По словам актера, он пока еще находится в Грузии, но вернется в Россию через несколько дней.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался после окончания работы над сериалом «Сваты-7», где он сыграл одну из главных ролей.

«Все кончается когда-то. Я пока еще нахожусь в Грузии после съемок седьмого сезона. Возвращаюсь в Россию 22 июля. Правда, потом опять улечу. Что касается выхода на экраны нового сезона, то я не люблю об этом говорить. Пусть за меня говорит мой герой». Федор Добронравов

Ранее режиссер картины Андрей Яковлев в Instagram объявил, что седьмые «Сваты» станут последними. Он поблагодарил всю съемочную группы за работу над сериалом. Съемки проходили в столице Грузии – Тбилиси. Интересно, что, к примеру, актрисы Анна Кошмал и Татьяна Кравченко не смогли сдержать слез.

На экраны седьмые «Сваты», как ранее сообщалось, должны выйти в начале 2022 года. Впрочем, возможны корректировки в этих сроках.

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