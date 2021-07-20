«Наша история закончилась»: Анна Кошмал подвела итоги работы над седьмыми «Сватами»

Как отметила актриса, она благодарна Грузии за этот эпический финал.

Актриса Анна Кошмал в Instagram подвела итоги работы над сериалом «Сваты», где она сыграла роль девушки-гота Жени Ковалевой.

Как отметила украинская актриса, это было уникальное и необычное для нее путешествие. В Тбилиси, где снимался седьмой сезон, она провела три потрясающие недели. За это время, как она заметила, было много интересного, кроме работы: прогулки, посиделки у бассейна, вечера, жара, ветер, ливень, сложные и легкие смены, много вина и чачи, охота на местную чурчхелу, бесконечные поиски новых грузинских украшений, любимый ресторан «Пасанаури», шутки, хохот, дружба и много любви.

«Читая этот список, сложно представить, что мы ездили работать. И тем не менее наша история закончилась. И светло, и грустно. Спасибо Грузии за этот эпический финал. Люблю всех и каждого».

Анна Кошмал

Напомним, что режиссер «Сватов» Андрей Яковлев не так давно объявил об окончании работы над картиной. Седьмой сезон стал последним. На экраны сериал выйдет через несколько месяцев.

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