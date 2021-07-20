«Девочка – это классно на самом деле»: Ольга Рапунцель поздравила сестренку с беременностью

Как отметила бывшая звезда телестройки «Дом-2», она до сих пор не верит, что у родственницы на свет скоро появится еще один ребенок.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в сторис Instagram поделилась кадрами со своей сестрой Аленой, которая ждет второго ребенка. Они встретились в одном из ресторанов.

«Наконец-то встретились с моей сестренкой. Я не верю, что моя сестра снова беременна. Не знаю, кто у тебя родится. Главное, чтобы был здоровеньким. Неважно, мальчик или девочка. Кого боженька подарит».

Ольга Рапунцель

Между тем ее сестра Алена заметила, что она ждет девочку. Правда, срок ее беременности еще слишком мал, чтобы УЗИ показало точный пол ребенка.

«Девочка — это классно на самом деле. Девочка, принцесса», — заметила Ольга Рапунцель, у которой в семье подрастают две девочки.

Напомним, что Алена Рапунцель недавно объявила о скорой свадьбе со своим бойфрендом Ильей Семиным. С танцовщиком у нее, надо отметить, крайне непростые отношения.

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