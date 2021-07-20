«Вот вам и хасеки для султана»: Бергюзар Корель в изящном купальнике блеснула округлившимся животиком

В одном из интервью Халит Эргенч признался, что его жене было сложно наблюдать за теми съемками, когда он играл страстные сцены с Мерьем Узерли, одаривая ее горячими поцелуями, сжимая в объятиях. А то, как актер смотрел на Хюррем султан — с такой нежностью и любовью — и вовсе приводило Бергюзар Корель в состояние отчаяния. Звезда сериала «1001 ночь» просто заливалась слезами, ревнуя мужа к Мерьем. Однако все было напрасно. Халит никакой симпатии к своей партнерше не испытывал. А сама Узерли и вовсе строила отношения за пределами съемочной площадки. И даже покинула проект, поняв, что эмоционально истощена съемками.

К слову, не так давно Халит Эргенч и Бергюзар Корель поделились с поклонниками радостным известием: они в третий раз станут родителями. Несмотря на свое интересное положение, актриса то и дело подчеркивает свой округлившийся животик купальниками.

«И она рыдала от ревности к Хюррем? То есть к Узерли — ну сказки! Такая красавица и муж и ее просто обожает», «Красавица какая! И купальник идеально сидит», «Материнство только красит», «Наш султан-то от гордости сияет», «Будет девочка! Все успевают — и в кино сниматься, и детей воспитывать», «Нашему Сулейману можно только позавидовать — в сериале повезло с партнершей, в жизни — с красавицей-женой», «Вот вам и хасеки для султана», «Какая она милая», — написали фолловеры.

Смотрите также: