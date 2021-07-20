Слезы Кравченко и Кошмал: режиссер «Сватов» Яковлев объявил о полном окончании съемок сериала

Новые сезоны в будущем сниматься уже не будут.

Режиссер «Сватов» Андрей Яковлев в Instagram опубликовал невероятно трогательный ролик, на котором он объявляет актерскому составу об окончании работы над полюбившимся миллионам россиян и жителям других стран сериалом.

«Ну что, ребята. Вот и настала та минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемок семейной эпопеи «Сваты» окончены». Андрей Яковлев

После этих слов режиссера раздались аплодисменты. При этом члены съемочной бригады преподнесли цветы ведущим актерам. К примеру, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал не смогли сдержать слез и буквально разрыдались.

Напомним, что первую часть сериала «Сваты» начали снимать еще в 2008 году. Картина изначально планировалась как обычный художественный фильм, но интерес был такой, что пришлось снимать сериал.

Особенно тяжело создателям дался последний, седьмой сезон. Из-за напряженных отношений между Россией и Украиной съемки сначала перенесли в Белоруссию. Затем из-за пандемии актеры не могли встретиться больше года. Наконец, нынешним летом они досняли сериал в Грузии. На экраны седьмая часть выйдет, скорее всего, в начале 2022 года.

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