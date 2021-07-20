«Смуглянка… Фигурка — топчик»: экс-муж Арнтгольц впечатлился откровенным фото Гагариной на пляже

Иван Жидков не оставил без внимания один из пикантных кадров выпускницы «Фабрики звезд» Полины Гагариной. Бывший муж Татьяны Арнтгольц отметился лайком под «сочным» снимком поп-дивы, на котором блондинка предстала в образе русалочки. Поклонники тут же начали гадать — было ли на певице хотя бы что-то из одежды. Или же она вышла на пляж голышом, игриво прикрыв сексапильную фигуру соломенной шляпкой. Сама Полина также заинтриговала фанатов, игриво подписав снимок: «Думайте сами, решайте сами… есть купальник или нет».

«Срамота! Трусики надела хоть?», «Простите, а что тут такого «стыдного» все увидели? Роскошная девушка, стройная фигурка — просто богиня», «Вот и я не пойму! Шикарная Полинка! Завистники, конечно, бьются в припадке», «Вау! Голышом?», «Смуглянка… Фигурка — топчик», «Свои вишенки-то шляпкой прикрыла», «Ауф! Уже и без одежды», «Трусики жмут?», «Богиня», — написали фолловеры.

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