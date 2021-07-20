«Утром овощной суп без соли, вечером — два яйца»: Волочкова рассказала о своем рационе питания

Как отметила балерина, важно всегда следить за тем, что ты ешь.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила свой дневной рацион питания. Надо сказать, что он у знаменитой танцовщицы достаточно скромный.

«Важно следить за питанием — утром у меня острый овощной суп без соли, я ее не ем совсем. Вечером два яйца, иногда могу съесть креветки и салат». Анастасия Волочкова

Как отметила балерина, в эти непростые времена, когда весь мир охватила пандемия, она находит спасение в бане. По ее словам, иммунитет необходимо поддерживать физической нагрузкой. Баня же позволяет выгнать при помощи потоотделения все вирусы. Также звезда обожает пить кипяток с лимоном. Это, как она думает, отличное средство от всех болезней.

Напомним, что не так давно Анастасия Волочкова объявила о расставании со своим бойфрендом Олегом. Как рассказывала балерина, отношения с любимым в какой-то момент зашли в тупик. Она вдруг поняла, что он не герой ее романа.

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