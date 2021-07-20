Хоровод с дочерью: Пугачева в летящем бальном платье пустилась в пляс с Орбакайте на вечеринке

Алла Пугачева ведет не слишком активную светскую жизнь. Однако ради мужа, шоумена Максима Галкина, Примадонна идет на некоторые уступки. То ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале уговорил певицу посетить праздник в честь юбилея Насти Ивлеевой, то сама Алла Борисовна от души отплясывала с дочерью на вечеринке под живой вокал певицы Жасмин. Компанию артистке на танцполе составил и Максим, который позаботился о том, чтобы ему дали микрофон. Примадонна петь не стала, зато она водила хоровод с дочкой, плавно кружась по паркету.

На празднике певица предстала в образе королевы вечера — пышная укладка в виде мелких белокурых кудрей, эффектное бальное платье из тончайшей шифоновой ткани с цветочным принтом. И разумеется, один из любимых аксессуаров Примадонны — кружевные митенки. Ими Алла Борисовна умело скрыла кисти рук.

Кристина Орбакайте предстала на танцполе в изысканном белоснежном многоярусном платье в стиле «белый лебедь». Стильный наряд певицы дополнила кружевная контрастная черная ткань из гипюра. И Алла Пугачева, и ее старшая дочка явно наслаждались вечеринкой.

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