«Сулейман бы взревел от ярости»: Нур Феттахоглу в секси-бикини изящно оголила крепкие бедра

Поклонники актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» уверены, что такая Махидевран затмила бы собой русскую наложницу Хюррем.

Нур Феттахоглу не так часто делится в Instagram своими пикантными снимками. Однако на отдыхе в своем гостиничном номере актриса из турецкого сериала «Великолепный век» предстала в сексапильном купальнике, оголив «сочный поплавок» и стройные изящные крепкие бедра. Звезда приняла весьма интригующую позу, словно поманив «орешком». Поклонники актрисы уверены, такая Махидевран султан «заткнула бы за пояс» и «просто бы размазала русскую наложницу Хюррем», не допустив ее до покоев султана Сулеймана.

«Вау! Вот это госпожа», «Махидевран султан? Не узнать», «Такая бы своего Сулеймана не упустила», «Хюррем? Нет, не слышали», «Она такая стройная, как тростинка! Так вообще бывает?», «Ножки бесконечные! Это просто мечта», «Шикарная красотка», «Сулейман бы взревел от ярости», «Смачная оплеуха для Хюррем? Такой бы фигурке любая позавидовала», — пошутили фолловеры.

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