«У него опускались руки»: Дюжев рассказал, как его отец совершил суицид после смерти дочери

«После смерти отца я хотел постричься в монахи. Он закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и посвятить свою жизнь Богу. Я видел в этом большую мудрость и большое дело.

Родственники поговаривали, что злой рок преследует нашу семью. А когда и матери моей не стало, то некоторые говорили: «Скоро за тобой придет смерть. Ты береги себя. Готовься». Это было символом для меня, знаком. Думал, что мне недолго осталось».

