«У него опускались руки»: Дюжев рассказал, как его отец совершил суицид после смерти дочери

Актер Дмитрий Дюжев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, что его отец Петр, бывший актер Астраханского ТЮЗа, совершил суицид через несколько лет после смерти своей дочери Насти от лейкемии. Девочке на момент смерти было всего 12 лет.
«После смерти отца я хотел постричься в монахи. Он закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и посвятить свою жизнь Богу. Я видел в этом большую мудрость и большое дело.
Родственники поговаривали, что злой рок преследует нашу семью. А когда и матери моей не стало, то некоторые говорили: «Скоро за тобой придет смерть. Ты береги себя. Готовься». Это было символом для меня, знаком. Думал, что мне недолго осталось».
Как отметил Дюжев, после смерти отца он ездил по монастырям.
«В одном батюшка мне сказал, что православие отрицает молитвы за суицидников. Когда Господь пришел на Землю, то сказал, что смерти не существует. Родители тяжело переживали смерть моей сестры. Папа в большей степени горевал. Не мог найти себе утешение и оправдание. У него опускались руки. Он только хотел залить горе спиртным. Стал зависим. Мама не могла помочь», — заявил Дмитрий Дюжев.
Напомним, что отец Дмитрия Дюжева ушел из жизни в 2002 году. Мать умерла еще спустя год от сердечного приступа.