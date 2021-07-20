С большим животиком: экс-невестка Федора Бондарчука ждет третьего ребенка

Бывшая жена Сергея Бондарчука, 31-летняя Тата Мамиашвили, опубликовала красноречивый снимок у себя в микроблоге.

В полку беременных знаменитостей прибыло. О своем интересном положении довольно красноречиво высказалась бывшая невестка режиссера Федора Бондарчука — Тата Мамиашвили. 31-летняя Тата опубликовала у себя в микроблоге снимок, на котором виден внушительный животик. Она обнимается с нынешним мужем, продюсером Филиппом Фроловым, и поздравляет его с днем рождения.

«С днем рождения, мой самый лучший человек! Подарок с меня», — обратилась Мамиашвили.

Подписчики принялись поздравлять не столько именинника, сколько будущую мамочку. Для многих беременность Таты стала сюрпризом. Мамиашвили, очевидно, находится уже на последних неделях ожидания и до сих пор умудрилась скрывать животик.

Напомним, Тата Мамиашвили была замужем за сыном Федора Бондарчука, Сергеем. Союз пары продлился семь лет, в 2019 они развелись. Тата подарила мужу двоих детей — дочерей Веру и Маргариту.

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