«Голова отворачивалась от гроба»: Дюжев разрыдался, вспоминая смерть сестры от рака в 12 лет

Актер Дмитрий Дюжев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своей родной сестры Анастасии от лейкемии в возрасте двенадцати лет.

«Я приехал как раз тогда из Амстердама по обмену театральных школ. Помню, что в тот день в Москве была буря, повалены деревья. Я зашел в общежитие и мне вахтер передала записку. Попросили меня позвонить нашей дружественной семье. Я этим людям до сих пор очень благодарен. Мне они все рассказали, что Насти не стало». Дмитрий Дюжев

Как отметил актер, нехорошие предчувствия были у него еще в Нидерландах.

«В Амстердаме у меня было желание куда-то пойти. Что-то меня влекло. От чего-то я бежал. Я лысый приехал на похороны. Не хотел видеть маленького любимого человека мертвым. Голова отворачивалась от гроба, чтобы не видеть. Я не мог повернуть голову. Для чего-то ее жизнь была короткой. Исполнив свою миссию, Господь оставляет тело для удобрения почвы и душа возвращается к нему», — заметил актер.

Напомним, что на протяжении нескольких лет семья Дмитрия Дюжева пыталась вылечить его сестру. На это уходили практически все деньги.

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