Пикантный ракурс: Кристина Асмус в кипенно-белом топе и юбке с разрезом обнажила упругое бедро

Звезда сериала «Интерны» и нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус уже год пребывает в холостяцком статусе. Красотка за это время не раз давала повод говорить о себе в свете новых отношений. Но пока официально актриса все еще свободна.

Накануне звезда поделилась в микроблоге новыми кадрами, на которых предстала в оригинальном для себя образе. На этот раз искусство кино потребовало от нее жертвы в виде наращенных, как у Ольги Бузовой, длинных локонов. К слову, экс-жена Харламова уже была в этом году жгучей брюнеткой, если надо, готова даже побриться налысо — она сама не раз говорила.

Белокурую шевелюру Асмус во всей красе продемонстрировала подписчикам, позируя на диване в кипенно-белом топе и юбке с разрезом. Наряд подчеркнул загорелые ножки красотки, а разрез до самого максимума и вовсе обнажил упругое бедро Асмус.

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