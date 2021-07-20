Неожиданный поворот: Аршавин взял Боню на руки, стоя на своей кухне в Санкт-Петербурге

Футболист Андрей Аршавин в Instagram поделился снимком со своей домашней любимицей — собачкой по кличке Боня. Вместе они находятся на его кухне в шикарном особняке в Санкт-Петербурге.

«Бонечка», — кратко подписал снимок известный в прошлом футболист.

«Андрей, отпустите Газзаева», «Аршавина срочно в тренеры сборной», «Андрей, возьмите этого добермана в помощники. Ленивых по полю гонять», «Ничего себе Бонечка. Это целая Боняха», «Отпустите Дзюбу. Хватит издеваться», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Аршавин после завершения карьеры работает комментатором на канале «Матч ТВ». Сейчас мать спортсмена, Татьяна Ивановна, выселяет из коттеджа футболиста его бывшую жену — журналистку Алису Казьмину. Сам футболист в скандальную историю не вмешивается.

А вот Казьмина на каждом углу кричит, что надеется на милость футболиста. По ее словам, если родительница футболиста выгонит ее из дома, то она вместе с детьми окажется на улице.

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