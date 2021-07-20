Широкие плечи, узкие бедра: Хромченко объяснила, как скорректировать фигуру «перевернутый треугольник»

Пропорциональным силуэтом в стилистике считаются «песочные часы», и разные типы фигур специалисты «подгоняют» под идеал при помощи одежды.

С возникновением моды знаменитые кутюрье ориентируются в создании одежды на женский силуэт «песочные часы». Именно равнозначные по обхвату грудь и бедра считаются признаком пропорционального тела у прекрасной половины человечества.

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Но не всех природа наградила Х-образной фактурой, и в настоящее время выделяется еще четыре основных типа фигур, помимо «песочных часов». Это «треугольник» (или «груша»), когда бедра шире груди, «круг» («яблоко»), «прямоугольник» («колонна»), «перевернутый треугольник». И чтобы скорректировать последнюю при помощи одежды, известный фэшн-эксперт Эвелина Хромченко дала совет модницам у себя в микроблоге:

«Носите платья, это лучший выход из положения», — лаконично и ясно объяснила принцип создания стиля Хромченко.

Ранее телеведущая рассказывала, как правильно носить мини женщинам 35 лет и старше.

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