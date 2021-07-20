«Два месяца жду бумагу, что не судима»: Савичева призналась, что уже почти год не видела дочь

Певица Юлия Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что уже почти год не видела свою дочь Аню, которая находится в Португалии с любимой бабушкой.
«Я мечтаю об отпуске в Португалии. Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в этой европейской стране. Туристов туда из-за пандемии сейчас не пускают. Хотя виза у меня есть. Я долго не видела Анютку. В августе будет год».
Как отметила Юлия Савичева, кроме пандемии ее очень напрягает бюрократия.
«Я два месяца жду бумагу, что не судима. Дочь видела меня по видеосвязи только. Будем очень благодарны вместе с мужем, если нам помогут с оформлением документов и мы увидим дочь», — заявила Юлия Савичева.
Напомним, что дочь Юлия Савичева родила ребенка от музыканта Александра Аршинова. Их дочери Ане на днях исполнилось четыре года.