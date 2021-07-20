«Колечки нас уже ждут»: беременная Рапунцель после избиений бойфренда объявила о свадьбе

Алена Рапунцель и Илья Семин пережили еще одну ссору и работают над восстановлением отношений.

В паре звезд телепроекта «Дом-2» Алены Рапунцель и ее бойфренда, стриптизера Ильи Семина, не все складывается гладко. Ребята этой весной вернулись на реалити-шоу, прожив до этого за периметром вместе восемь месяцев. Девушка сейчас ждет ребенка от возлюбленного, но не так давно отношения влюбленных были под угрозой.

Дело в том, утверждают очевидцы, что Семин поднял руку на Рапунцель во Владивостоке, на родине Алены — у мужчины взыграла ревность. Причем из родного города в Москву девушка вернулась одинокой: пара объявила о расставании. Однако, обдумав все, беременная звезда реалити решилась на воссоединение.

«Хотим сохранить семью ради нашей дочки. Она у нас желанная. Будем меняться. Исправлять наши ошибки. Хочется, чтобы дочка родилась в полноценной семье», — признавалась ранее порталу Teleprogramma.pro Алена.

Кроме того, отменять свадьбу Рапунцель передумала. Кто-то из поклонников спросил будущую маму, планируют ли они с Семиным «роспись». На что девушка ответила: «Конечно. Колечки нас уже ждут. Определяемся с датой».

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