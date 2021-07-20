«Берет мои руки и пытается на свою грудь положить»: экс-участник «Дома-2» — о домогательствах Прокловой

Как отметил Кирилл Широков, он просто не мог такое терпеть.

Бывший участник «Дома-2» Кирилл Широков на шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказал, как его домогалась известная актриса Елена Проклова. Случилось это два года назад на съемках детективного сериала «Призраки Замоскворечья».

Ухаживания начались в перерывах между съемками. Проклова приносила Широкову в гримерку круассаны и называла малышом. Говорила, что силы молодому человеку скоро понадобятся. Однажды Проклова и вовсе появилась в гримерке у парня, когда он этого совсем не ожидал. Попросила помочь ей переодеться. Закрыла дверь. В этот момент он увидел, что звезда без бюстгальтера.

Как отметил Широков, он хотел бежать прочь, но не тут-то было. Она заявила, что они могут спокойно полтора часа порепетировать. Якобы с гримерами обо всем договорилась.

«Она берет мои руки и пытается на свою грудь положить. Она тянет руки ниже со словами: «Ну что ты, малыш, ты же все понимаешь!» Не мог все это терпеть, у меня шок. Я вышел, и она мне в спину кричит: «Так и останешься никем!»

Кирилл Широков

По словам Широкова, уже на следующий день остывшая Проклова не стала уделять ему внимания. Он заметил, что актриса только строит из себя непорочную женщину, а сама не прочь домогаться коллег.

Ранее Елена Проклова рассказывала, как в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный режиссер. Та история широко обсуждалась в актерской среде и СМИ.

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