«На самом деле, режиссер часто как гинеколог»: Бледанс вслед за Прокловой рассказала о домогательствах

По словам актрисы, если бы она тогда ответила взаимностью, то могла бы стать намного известнее, чем сейчас.

Актриса Эвелина Бледанс в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказала, как в 18 лет ее домогался известный режиссер. Правда, имени она называть не стала.

Как отметила Бледанс, тогда она была студенткой Института сценических искусств. Ее пригласили в гостиницу на пробы. Когда была сыграна сцена, то режиссер попросил ее похудеть. На это он дал ей десять дней. Через какое-то время Бледанс снова предстала перед режиссером.

«На самом деле, режиссер часто как гинеколог — ты должен быть открыт ему и душой, и телом. Поэтому, когда мне сказали, что нужно остаться в белье, то я без зазрения совести сняла одежду. Затем он подошел ко мне со словами: «Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня!»

Эвелина Бледанс

Как отметила актриса, режиссер неожиданно взял ее за грудь. Она лишь смиренно стояла. После этого рука «учителя» начала спускаться по ее животу ниже. Бледанс как ошпаренная выскочила из гостиничного номера, понимая, что сейчас с ней сделают.

Ранее о домогательствах к ней в пятнадцатилетнем возрасте поведала актриса Елена Проклова. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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