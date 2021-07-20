«Нравится ей – пусть играет»: Кошкина оценила выход Бузовой на сцену МХАТа имени Горького

Как отметила телеведущая, если певицу позвали в театр — значит, так должно быть.

Телеведущая и актриса Яна Кошкина в эфире шоу Карена Адамяна «Макарена» оценила выход на сцену МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» певицы и бывшей звезды проекта «Дом-2» Ольги Бузовой.

«Нравится ей — пусть играет. Если ей так хочется и нравится. Что тут плохого? Наверное, у руководства театра есть свои какие-то моменты. Может они считают, что она достойна. Если ее позвали, значит, так должно быть. Если пригласили в театр».

Яна Кошкина

При этом сама Яна Кошкина, по собственному признанию, пока спектакль с участием Ольги Бузовой не видела.

«Пока не посмотрю, не смогу дать никакой оценки», — заявила телеведущая.

Напомним, что выход на сцену МХАТа Ольги Бузовой произвел в июне нынешнего года эффект разорвавшейся бомбы. Многие актеры осудили приглашение в театр звезды «Дома-2». Они посчитали, что таким образом была обесценена актерская профессия.

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