«Жаль ее мужчин»: Проклова ответила Поплавской после откровений актрисы о домогательствах

Актриса Елена Проклова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» ответила своей коллеге Яне Поплавской, у которой, как она считает, просто возникла к ней личная неприязнь.
«Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?»
Напомним, что несколько месяцев назад Елена Проклова рассказала, как в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный артист. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове, который уже ушел из жизни.
Спустя какое-то время Яна Поплавская заявила, что Елена Проклова просто обезумела. Она не поняла, почему актриса пришла не к психологу с такими откровениями, а на федеральный канал, где начала рассказывать об «оральных ласках и членах». Как добавила тогда Поплавская, свинья всегда грязь найдет.