«Жаль ее мужчин»: Проклова ответила Поплавской после откровений актрисы о домогательствах

Как отметила звезда, скорее всего, у «Красной Шапочки» возникла к ней личная неприязнь.

Актриса Елена Проклова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» ответила своей коллеге Яне Поплавской, у которой, как она считает, просто возникла к ней личная неприязнь.

«Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» Елена Проклова

Напомним, что несколько месяцев назад Елена Проклова рассказала, как в пятнадцатилетнем возрасте ее домогался известный артист. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове, который уже ушел из жизни.

Спустя какое-то время Яна Поплавская заявила, что Елена Проклова просто обезумела. Она не поняла, почему актриса пришла не к психологу с такими откровениями, а на федеральный канал, где начала рассказывать об «оральных ласках и членах». Как добавила тогда Поплавская, свинья всегда грязь найдет.

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