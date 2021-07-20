Насколько хватит его «благородства»: кому достанется дом Бородиной и Омарова после развода

Коллеги звезды «Дома-2» Ксении Бородиной раскрыли новые детали ее развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Главный вопрос, который сегодня волнует всех, кому достанется их общий дом.

По словам знакомых Бородиной, бизнесмен на апартаменты стоимостью 17 миллионов рублей, которые являются общей собственностью, пока вроде как не претендует. За это Бородина не будет препятствовать его общению с их общей дочерью.

«Но она и не препятствует. Посмотрим: насколько хватит его «благородства» — действительно ли он не захочет отступных за дом». Коллеги Ксении Бородиной

Также коллеги сообщили, что Бородина зарабатывает больше мужа. Именно она оплачивает путешествия семьи, крупные покупки. За шесть лет брака с Омаровым она купила дочкам по квартире. Они в собственности наследниц, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров решили развестись. По одной из версий, телеведущая узнала об изменах бизнесмена, после чего именно она и подала на развод. Скорее всего, уже в августе она станет свободной женщиной.

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