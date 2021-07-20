«Красивое тело»: Полина Гагарина в белом мини-бикини подразнила подписчиков загорелой фигурой

34-летняя популярная исполнительница Полина Гагарина сейчас выглядит намного моложе своего возраста. Девушка очень активно работает над собой и своей внешностью. Ей удалось очень серьезно похудеть со времен своего первого брака — в 2007 году она вышла замуж за актера Петра Кислова, но через три года развелась.

Сейчас Гагарина тоже в разводе. И года не прошло, как она рассталась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Но стройность певица приобрела не из-за этого. Девушке нравится своя худоба, и она не перестает над ней работать.

При удобном случае Гагарина всячески старается продемонстрировать свою фигуру. И в поездке по Черногории, куда артистка на пару дней наведалась по работе, такая возможность снова представилась. Певица вышла на прогулку в белом мини-бикини, накинув рубашку на плечи, и подразнила подписчиков загорелой фигурой в купальнике.

«Полина, вы такая утонченная и красивая», «Самая красивая», «Классная, красивая! Ноги — огонь», «Красивое тело», «Красивый купальник», «Красивая! Ножки — огонь», — отреагировали некоторые подписчики.

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