«Есть ли возраст у одежды?»: Ольга Бузова в мини-шортах из денима обнажила упругие ягодицы

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова успевает не только работать, но и отдыхать.

Поющая телеведущая Ольга Бузова на несколько недель покинула Москву, чтобы принять участие в новом проекте канала ТНТ в Африке. Девушка активно делится с подписчиками в микроблоге новостями о себе и своих рабочих буднях, но интригу о шоу продолжает держать.

Каждый день красотка пополняет свой фотобанк самыми разными снимками. Она впервые в ЮАР, поэтому не знала, что когда в Москве лето, здесь — календарная зима. И теплые вещи с собой не взяла. Утепляться ей приходится тем, что попадет под руку. Но для ленты Instagram Бузова старается делать солнечные и летние кадры, сначала пустив в ход тяжелую артиллерию в виде снимков в бикини.

Сейчас девушка позирует одетой по-летнему. На новом снимке красотка предстала в трендовом кроп-топе белого цвета и шортах из денима на высокой посадке.

Без пикантных ракурсов не обошлось, и телеведущая засветила ягодицы благодаря ультракороткой длине шортиков. И поспешила уточнить у фолловеров:

«Как вы считаете, шорты вот такой длины можно носить? И есть ли вообще возраст у одежды?», — спросила красотка.

Подписчики в комментариях в большинстве своем были единогласны – с хорошей фигурой можно позволить себе все в любом возрасте. И звезда согласилась: «Я тоже так считаю».

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