Пикантно: Каменских в мерцающем платье-бюстье подчеркнула «ложбинку греха»

Чуть больше года назад миллионы подписчиков Насти Каменских наблюдали за ее усилиями приблизиться к идеальной фигуре. А теперь смотрят, чего удалось достичь девушке с того судьбоносного желания. Ежедневно жена Потапа снимает себя со всех ракурсов, будто доказывая всему миру, что все в этой жизни возможно.

Хоть многие из фанатов Каменских и находят фигуру звезды еще далекой от идеала, самой звезде она нравится. Девушка откровенно кайфует, когда видит себя в бикини, и признается – ведь молодость, как и жизнь, одна. И для нее иметь и публиковать такие снимки – это круто.

Поэтому в ее микроблоге масса карточек в купальниках. А еще Каменских любит подчеркивать фигуру пикантными нарядами. В основном, конечно, это сценические образы, но добавить жару они вполне способны. Как в этот раз, когда красотка разместила снимок в алом платье-бюстье, подчеркнувшем «ложбинку греха», или зону декольте с пышными формами.

Напомним, Настя Каменских прославилась благодаря дуэту с Алексеем Потапенко. Проект закрылся в 2017 году, солисты поженились и теперь выступают сольно. Потап является не только мужем, но и продюсером Каменских.

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