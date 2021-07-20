Испанские каникулы: Нетребко в сарафане с модным принтом polka dot и ажурной беретке отметилась в Мадриде

Еще вчера оперная певица российского происхождения Анна Нетребко радовала своим вокалом жителей Неаполя, неоднократно блистая на одной из старейших оперных сцен Европы. А уже сегодня переместилась в Испанию, столица которой тоже жаждет концертов дивы.

больше по теме Анна Нетребко в разноцветном кардигане и розовых брюках полюбовалась Неаполитанским заливом Оперная дива завершила гастроли в очередном итальянском городе.

Большие гастроли по Старому Свету у звезды продолжаются, а вместе с ними и поток новых впечатлений и открытий, которые исполнительница совершает в свободное от репетиций и выступлений время.

По прилете Анна Нетребко первым делом отправилась гулять. Она изучила окрестности, вооружившись камерой смартфона, и, конечно, поделилась кадрами с испанской прогулки с многочисленной аудиторией в микроблоге.

Для прогулки звезда нарядилась в ажурный берет и сарафан с трендовым принтом polka dot. В руках знаменитости красовалась блестящая сумка, а на лице – актуальный аксессуар дня солнечные очки. «Мадрид нас встретил +38! Причем температура повышается к вечеру», — рассказала Нетребко подписчикам.

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