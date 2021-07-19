«Ну сделай грудь уже!»: поклонник Бузовой взмолился, глядя, как она ходит без лифчика

Ольга Бузова любит свою фигуру такой, какой создала ее природа.

Актриса Ольга Бузова – весьма состоятельная дама, это ни для кого не секрет. По данным Forbes, только в 2019 году она заработала около 4,5 млн долларов, войдя в список самых успешных молодых людей в России. С такими деньгами, конечно же, можно себе позволить многое, в том числе и дорогие эксперименты с внешностью.

Тем не менее, Бузова в основном предпочитает поддерживать свою форму при помощи спорта и диет. А «силиконовые опыты» старательно игнорирует, хотя в ее адрес нередко слышится критика по поводу миниатюрной груди со стороны негативщиков и хейтеров.

Мало того, похоже, что певице нравится провоцировать публику – она частенько появляется на публике без лифчика, выбирая максимально облегающие наряды. Будучи в Африке, где она работает над новым телевизионным проектом, Бузова опять решила подразнить народ, облачившись в коротенькие джинсовые шорты и крохотный обтягивающий топ, который не смог скрыть пикантного отсутствия белья под собой. Не трудно догадаться, что ситуация оказалась практически взрывоопасной.

«Ну сделай грудь уже, а!» — взмолился один из поклонников Ольги Бузовой. «Грудка Бузовой — странный предмет», — подлил масла в огонь другой фолловер.

Тем не менее, любителей миниатюрных форм на странице экс-звезды «Дома-2» оказалось больше.

«Оля и без ваших советов решит», «У нее своя, небольшая, но красивая грудь, а силикон — на другой странице», «Маленькая, аккуратная», «Очень секси, ничего лишнего!» — поддержали Бузову почитатели.

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